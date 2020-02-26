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Задержаны подростки, которые планировали массовое убийство в школе Саратова. Видео

, ИА "Амител"
Несовершеннолетние планировали убить примерно 40 человек
Фото: sharij.net

Фото: sharij.net

ФСБ задержала двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на одну из школ Саратова, сообщает РИА "Новости".

Как рассказали агентству в ведомстве, были задержаны двое несовершеннолетних 2005 года рождения, Игорь и Евгений. Отмечается, что они являлись членами запрещенных интернет-сообществ, которые пропагандируют идеологию массовых убийств.

По данным ФСБ, школьников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Также подростки планировали использовать при нападении самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они отыскали в интернете.

На допросе подозреваемый Евгений заявил, что идеологией массовых убийств он начал интересоваться год назад. Причиной готовящегося нападения стала месть.

На вопрос сотрудника ФСБ о том, какое количество людей они планировали убить, Евгений ответил: "Мне все равно, Игорь рассчитывал убить примерно 40 человек".

Со слов Игоря, они планировали устроить бойню в школе в мае. Для этого они даже разработали план.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки убийства двух и более человек группой лиц по предварительному сговору.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.02.2020 15:32
- гость -

Очень хорошо, что их вовремя остановили.. ФСБ- молодцы

26.02.2020 15:35
Гость

Плоды воспитания индивидуалистов и "успешных...Успешные сегодня воры, убийцы,жулики...

26.02.2020 15:41
- гость -

В 90-х головы друг дружке резали вчерашние пионеры, сейчас поколение мат.капитала.

26.02.2020 15:43
- гость -

Да

26.02.2020 15:55
- гость -

Этих тоже пытали или сами с повинной явились?!

26.02.2020 16:01
- гость -

"несовершеннолетние являлись членами запрещенных интернет-сообществ"
и где они???

26.02.2020 16:03
- гость -

Права учителей в школе сильно ограничены. На очень многие разумные действия учителя сразу раздается звонок родителей,пишется жалоба,устраиваются разборки. Школьников нельзя ругать , нельзя заставлять работать и т. д. Детей воспитывает интернет.

26.02.2020 16:16
- гость -

Адвокаты рядом сидят повидимому или родители. Почему не пользуются конституционным правом молчать, статья 51. Насобирают сейчас на себя все юношеские фантазии.

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