Задержаны подростки, которые планировали массовое убийство в школе Саратова. Видео

ФСБ задержала двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на одну из школ Саратова, сообщает РИА "Новости".
Как рассказали агентству в ведомстве, были задержаны двое несовершеннолетних 2005 года рождения, Игорь и Евгений. Отмечается, что они являлись членами запрещенных интернет-сообществ, которые пропагандируют идеологию массовых убийств.
По данным ФСБ, школьников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Также подростки планировали использовать при нападении самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они отыскали в интернете.
На допросе подозреваемый Евгений заявил, что идеологией массовых убийств он начал интересоваться год назад. Причиной готовящегося нападения стала месть.
На вопрос сотрудника ФСБ о том, какое количество людей они планировали убить, Евгений ответил: "Мне все равно, Игорь рассчитывал убить примерно 40 человек".
Со слов Игоря, они планировали устроить бойню в школе в мае. Для этого они даже разработали план.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки убийства двух и более человек группой лиц по предварительному сговору.
Комментарии
Очень хорошо, что их вовремя остановили.. ФСБ- молодцы
Плоды воспитания индивидуалистов и "успешных...Успешные сегодня воры, убийцы,жулики...
В 90-х головы друг дружке резали вчерашние пионеры, сейчас поколение мат.капитала.
Да
Этих тоже пытали или сами с повинной явились?!
"несовершеннолетние являлись членами запрещенных интернет-сообществ"
и где они???
Права учителей в школе сильно ограничены. На очень многие разумные действия учителя сразу раздается звонок родителей,пишется жалоба,устраиваются разборки. Школьников нельзя ругать , нельзя заставлять работать и т. д. Детей воспитывает интернет.
Адвокаты рядом сидят повидимому или родители. Почему не пользуются конституционным правом молчать, статья 51. Насобирают сейчас на себя все юношеские фантазии.