Задержаны подростки, которые планировали массовое убийство в школе Саратова. Видео

ФСБ задержала двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на одну из школ Саратова, сообщает РИА "Новости".

Как рассказали агентству в ведомстве, были задержаны двое несовершеннолетних 2005 года рождения, Игорь и Евгений. Отмечается, что они являлись членами запрещенных интернет-сообществ, которые пропагандируют идеологию массовых убийств.

По данным ФСБ, школьников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Также подростки планировали использовать при нападении самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они отыскали в интернете.

На допросе подозреваемый Евгений заявил, что идеологией массовых убийств он начал интересоваться год назад. Причиной готовящегося нападения стала месть.

На вопрос сотрудника ФСБ о том, какое количество людей они планировали убить, Евгений ответил: "Мне все равно, Игорь рассчитывал убить примерно 40 человек".

Со слов Игоря, они планировали устроить бойню в школе в мае. Для этого они даже разработали план.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки убийства двух и более человек группой лиц по предварительному сговору.