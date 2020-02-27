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Из-за коронавируса цены на смартфоны и бытовую технику на Алтае могут вырасти на 15%

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Эксперты ждут увеличения стоимости уже в марте
Фото: samsung-galaxy.mobi

Фото: samsung-galaxy.mobi

Цены на бытовую технику и смартфоны в барнаульских магазинах уже в ближайшее время могут подняться из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Так считают представители магазинов, торгующих бытовой техникой. И об этом же amic.ru сообщил экономист Артем Поломошнов.

Вместо Китая будет Турция

"Информации такой не поступало, но судя по ситуации с коронавирусом в Китае, скорее всего, цены возрастут, так как основной поставщик непродовольственных товаров в Россию – именно Китай. Там закупочные цены гораздо ниже, чем в других странах", – рассказали amic.ru в RBT.ru. И в первую очередь повышение коснется iPhone.

"iPhone поступают в Россию исключительно из Китая. Помимо этой страны продукцию Apple могут поставлять из Турции и Словении. Правда, это будет дороже. Поэтому и ожидается рост цен. Но пока что это всего лишь предположения, официальной информации еще не было", – сообщил представитель магазина.

В других магазинах бытовой техники Барнаула ("Эльдорадо", "М-Видео") amic.ru ответили, что информацией по этому вопросу не обладают, но при этом подчеркнули, что в настоящий момент их сети предлагают наиболее удачные цены на товары.

Ценам расти

Но если в магазинах о повышении стоимости говорят предположительно и с разными оговорками, то кандидат экономических наук Артем Поломошнов уверен – скачку цен на технику, и в том числе на айфоны, быть. И произойти это может, по его мнению, в самое ближайшее время.

"Я думаю, ждать повышения цен точно стоит. Потому что сейчас сообщение с основным производителем этой продукции – Китаем – затруднено. Соответственно, предложение на рынке снизится. Помимо этого, мы видим, что происходит в последнее время с курсом доллара: он серьезно вырос. Есть и все предпосылки для того, чтобы цена на технику тоже стали расти. У продавцов просто не останется выбора, так как складские запасы снижаются, пополнение происходит уже не теми темпами. А если техника и покупается, то уже по новому, возросшему курсу", – рассказал эксперт.

Собеседник добавил, что произойдет рост цен не позднее второго квартала 2020 года. Но вероятнее всего подвижки начнутся уже в марте. По его мнению, стоимость товаров подскочит примерно на 15%.

Не только подорожание, но и дефицит

Закрытие производств в Китае из-за коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, писали "Известия". Пока что запасы продукции у магазинов есть. Но если производство не возобновится в феврале, то электроника может постепенно начать исчезать с полок магазинов.

В зоне риска – смартфоны, считает директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Скокова. По ее мнению, дефицит товара и рост цен возможен к концу февраля – началу марта.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5-3% в зависимости от типа товара. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung, добавляет он.

А вот представитель МТС Алексей Меркутов отмечает, что на российских складах большой запас гаджетов, которого хватит на несколько месяцев бесперебойных поставок.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков также уверен, что до марта смартфонов хватит, так как запасы у ретейлеров есть. А вот с поставкой новых моделей могут возникнуть проблемы: ведь произвести новинки будет просто некому. С другой стороны, ничего особо страшного в случае дефицита смартфонов не будет, так как это не продукты, лекарства или бензин, подчеркивает эксперт.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

27.02.2020 14:04
петух с докучаево

Ой а как же так? телевизоры делать не научились? Йота фон не затащил?
P.s @повышение кАснется@ кто пишет статьи?

27.02.2020 14:23
- гость -

там на фото написано что-то. Не пойму, кого ловить? "враження" - это что? это откуда фото?

27.02.2020 14:24
- гость -

Религия и тысячелетия развития человечества не позволяют мне присоединиться к мнению петушары, но у меня похожий вопрос: это кто же так верстает статьи у вас, что фотка про ситуацию на рынке гаджетов в АК иллюстрируют хохляцкой фоткой? Вы там че, совсем мух не ловите?)

27.02.2020 14:59
- гость -

Цены уже растут.
В конце декабря в "Связном" покупал для работы простой смартфон за 5999р, сейчас эта же модель стоит 6999р

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