Новую Общественную палату выберут в Алтайском крае по старым правилам

Процедура формирования нового созыва Общественной палаты (ОП) стартовала в Алтайском крае. В нее снова выберут 45 человек. Процедура остается прежней, однако власти обещали сделать процесс более демократичным.

Стать членом Общественной палаты может человек, которого выдвинула действующая общественная организация. При этом партия или организация не должна быть признана судом экстремистской. Кандидат должен быть совершеннолетним, не иметь неснятой судимости и не быть чиновником.

Но интереснее, как будут выбирать. По действующему закону это проходит в три этапа:

треть членов назначает губернатор региона из числа заявившихся кандидатов от отделений российских или сибирских общественных организаций (до конца апреля);

треть членов назначает парламент Алтайского края из числа кандидатов от региональных общественных организаций (до 16 апреля);

эти 30 человек выбирают остальных 15 из представителей местных организаций (к концу июня).

В этом-то в последние годы и была главная претензия: какая же это Общественная палата, если ее членов назначает власть.

Между тем, в январе 2020 года "политический" вице-губернатор Денис Губин сказал, что правительство намерено сделать процедуру более открытой и демократичной. Но пока в АКЗС каких-либо изменений закона о формировании ОП не рассматривали. И вряд ли будут, ведь процедура уже объявлена.

Работать новый созыв будет и как прежде – три года.