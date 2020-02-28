Как добраться из Барнаула до Толмачево быстро и удобно. Инфографика

Аэропорт в Барнауле есть. Но из новосибирского аэропорта вылетов значительно больше. Проблема только одна – до него еще надо добраться. Вариантов несколько: рейсовым автобусом или электричкой (но нужно будет еще брать такси до аэропорта), на своей машине (парковка там платная) или трансфер с частной компанией (но и тут надо поискать, чтобы выезд был удобным и компания проверенная). Несколько автобусов в день, комфортабельный трансфер, лицензированный перевозчик и недорого – это мы говорим о доставке от туристической компании "Авиафлот". Подробнее в нашей инфографике.