Стало известно, когда в Алтайском крае состоится "Ночь музеев"

Юбилейная – уже 15-я по счету – акция "Ночь музеев" в 2020 году состоится 16 мая. Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Тема акции по всему миру в этом году – "Символы". В крае традиционно будут заявлены несколько тематик: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне; 85-летие со дня рождения летчика-космонавта, Героя Советского Союза, почетного гражданина Алтайского края Г.С. Титова; 290-летие г. Барнаула.

В акции примут участие государственные и муниципальные, частные и ведомственные музеи Алтайского края, художественные галереи, парки и другие учреждения культуры. Площадки будут работать с 19:00 до 02:00 часов.

Цена билета на "Ночь музеев – 2020" осталась прежней: общий билет (для взрослых и студентов) – 100 рублей. Льготный (для пенсионеров и школьников) – 50 рублей. Дошкольники смогут посетить все мероприятия бесплатно. Билеты можно будет приобрести с 1 мая в кассе каждого музея-участника.

Сводная программа появится к концу апреля.