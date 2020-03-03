Чтобы автомобили блистали: в Барнауле производят химию для автомоек премиум-класса

Практически в каждой семье есть машина, которая требует внимания и заботы. Многие автомобилисты щепетильно относятся к выбору автомоек, так как важно в результате увидеть не только идеально чистую машину, но и быть уверенным в качественных средствах, которые используют при мытье. Владельцам автомоек стоит обратить внимание на компанию "Скайхим", которая открыла в Барнауле производство автохимии нового поколения и предлагает качественный продукт по демократичной цене.

Ассортимент

Компания "Скайхим" предлагает средства для бесконтактной и ручной мойки, средства для мойки двигателей и деталей, очистители салона, очистители стекол, очистители дисков, воски, полироли резины и пластика, кондиционер для кожи, средства для удаления следов насекомых, битума и тополиных почек. Составы разработаны на основе высококачественного сырья, в основе линейки – одни из лучших образцов ведущих производителей автохимии.

Гели для бесконтактной мойки Avtorsky – оптимальный продукт для автомоек Сибири, он разработан с учетом климатических и погодных условий, обильности и особенностей атмосферных осадков региона, обобщенных физико-химических свойств воды.

В расширенном каталоге каждый клиент может подобрать средство для очистки автомобиля в соответствии с личными предпочтениями, климатическими условиями определенного региона, уровнем жесткости воды и прочих факторов.

Производство

Автошампуни последнего поколения производятся с использованием эксклюзивного европейского сырья и передовых технологий. Производитель адаптирует лучшие образцы моющих средств ведущих мировых брендов под отечественные климатические, внешние, дорожные, экологические реалии, предлагая клиентам универсальный и высокоэффективный способ мойки транспортных средств. Для того чтобы производить качественный продукт, у компании есть:

высококвалифицированные сотрудники и специалисты с многолетним профильным опытом;

современное оборудование и технические мощности, в том числе научно-экспериментальные;

налаженные прямые поставки сырья и расходных материалов;

высший уровень ответственности перед клиентами и их автомобилями.

Как отмечают в компании, вся продукция, в том числе расходные материалы для автомойки, изготавливаются по четкой технологической цепочке, каждый этап которой подвергается жесткому и тщательному лабораторному контролю.

Сезонные особенности и ценовая политика

Каждый сезон имеет свои характерные особенности, поэтому активная пена должна подбираться в соответствии с климатическими условиями. Таким образом, в линейке производителя есть средства для зимнего периода с более концентрированным составом, для летнего и для весенне-осеннего периода.

Цена на автошампуни весьма демократична и полностью обоснована. Прямое взаимодействие с поставщиками сырья, собственное производство и реализация непосредственно итоговому пользователю позволяет избежать дополнительных расходов и издержек. Это, в свою очередь, делает сотрудничество с компанией "Скайхим" экономически целесообразным и рациональным. Ознакомиться с ценами можно на сайте производителя.

Почему автомобилисты выбирают Avtorsky

Фирменная продукция компании выгодно отличается от прочих аналогов, в том числе более дорогостоящих. Автошампунь или активная пена имеет оптимальный уровень рН (кислотно-щелочной баланс), что делает его совершенно безопасным как для лакокрасочного слоя, хромированных, пластиковых, тканевых и прочих элементов отделки кузова, так и для самих мойщиков.

В состав входят высококачественные ПАВы (поверхностно активные вещества высокого качества). Все сырье поставляется от ведущих мировых производителей, поэтому в полной мере отвечает европейским стандартам. Высокая концентрация добавок сказывается исключительно на эффективности средств, но ни в коем случае не делает их опасными или вредными для окружающей среды.

Автошампуни для бесконтактной мойки Avtorsky эффективно удаляют грязь с машины любой сложности без губок и щеток. Активная пена очищает легковой автомобиль быстрее на 15-20 минут. Ее микрочастицы попадают в наиболее труднодоступные участки и соединения, устраняя грязь и пыль, которые невозможно убрать вручную. Также это средство очень аккуратно и щепетильно относится к машине, предупреждает появление даже незначительных механических повреждений лакокрасочного слоя, пластика, хромированных элементов.

Состав экологичен и экономичен. Автохимия Avtorsky соответствует строгим международным стандартам и отечественным нормам.

Новинки бренда

Компания "Скайхим" запускает производство новых средств для ухода за автомобилем:

Матовый полироль панели для ухода за пластиковыми деталями автомобиля. Полироль глянцевый блеск – средство для ухода за всеми пластиковыми деталями автомобиля с восстанавливающим эффектом. Химчистка салона X4 – универсальный низкопенный моющий состав для химчистки салона автомобиля от любых загрязнений. Очиститель двигателя Motor Super – профессиональное высококонцентрированное средство для мойки и очистки моторного блока и частей двигателя от масляных пятен, потеков смазки, налипшей пыли и другой дорожной грязи.

sky-him.ru

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