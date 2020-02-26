Ургант высмеял предложение Онищенко о запрете татуировок

Телеведущий Иван Ургант во время своего шоу "Вечерний Ургант" пошутил над первым зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко, который предложил запретить татуировки.

"Ощущение, что Геннадий хотел пойти на концерт Наргиз Закировой, но прямо перед ним двери закрылись", – с иронией предположил телеведущий.

Как уже писал amiс.ru, в недавнем интервью Геннадий Онищенко рассказал о своем отношении к татуировкам. По мнению депутата, татуировки опасны для здоровья, так как вызывают множество заболеваний и осложнений. Но также это проявление духовного и интеллектуального кризиса. Именно поэтому их нужно запрещать.