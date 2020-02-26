Ургант высмеял предложение Онищенко о запрете татуировок

Телеведущий Иван Ургант во время своего шоу "Вечерний Ургант" пошутил над первым зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко, который предложил запретить татуировки.
"Ощущение, что Геннадий хотел пойти на концерт Наргиз Закировой, но прямо перед ним двери закрылись", – с иронией предположил телеведущий.
Как уже писал amiс.ru, в недавнем интервью Геннадий Онищенко рассказал о своем отношении к татуировкам. По мнению депутата, татуировки опасны для здоровья, так как вызывают множество заболеваний и осложнений. Но также это проявление духовного и интеллектуального кризиса. Именно поэтому их нужно запрещать.
Комментарии
Ну Ванятка в очередной раз показал свою недалекость, хотя что с шута взять....
Особенно убого с тату смотрятся девушки, просто полный отстой, издалека как больные каким-то кожным заболеванием, сифилитички.
26.02.2020 16:41
- гость -
Не переживай, Ванятку по недалёкости ты переплюнул.
Видать совсем стало скучно жить. Для таких целей нужно его взбодрить, так что бы на жизнь смотрел под другим углом. Например напоить его, что бы утром проснулся с тату не интеллектуального содержания и Вич+, что бы мозг начал смотреть на мир под другим углом. Вот тогда деятельность данного господина будет гораздо интереснее, слова запрещаю может отвалятся, и снабжение таблеток может пойдет веселее, а может и излечение найдут. По крайней мере ему будет не до тату интеллектуального содержания и духовного кризиса, смотришь делом займется.