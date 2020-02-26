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Алтайский край отказывается от потребительских кредитов в пользу микрозаймов

, ИА "Амител"
Объем займов на покупки в регионе существенно снизился
Фото: Temabankov.ru

Фото: Temabankov.ru

Алтайский край вошел в тройку регионов, где количество выданных кредитов сократилось заметнее всего. Данные за январь 2020 года приводят в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, на Алтае в январе 2020 года выдали на 20,4% потребительских кредитов меньше, чем за этот же период в 2019. Это третий показатель по сокращению объема. Больше только в Ставропольском крае (-25%) и Иркутской области (-21,3%).

В целом по стране на покупку потребительских товаров в январе 2020 года выдали на 13,4% меньше кредитов (1,27 млн единиц), чем за аналогичный период 2019 (1,47 млн).

Как уже сообщал amic.ru, ранее Алтайский край назвали лидером по росту среднего микрозайма. Размер так называемого "займа до зарплаты" (суммы в 10-20 тысяч рублей) в Алтайском крае по итогам 2019 года вырос на 26,6%. Это самый высокий показатель динамики в стране.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.02.2020 17:03
гость

Все просто - меньше кредитов, потому что банки не дают, т.к. обнищали в конец и нет обеспечения кредиту. А микрозаймы пожалуйста, только потом три шкуры сдирают... и опять таки еще большее обнищание, только уже с криминальным душком.... Безнадега.

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