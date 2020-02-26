Исключенный из партии алтайский политик выиграл суд у КПРФ

Суд Горно-Алтайска частично удовлетворил иск бывшего первого секретаря Чойского райкома КПРФ Романа Башарова. Подробности сообщают "Новости Горного Алтая".

Башаров требовал восстановить его в должности, взыскать зарплату за период вынужденного прогула, компенсировать ее задержку, а также моральный вред.

В итоге судья обязал КПРФ выплатить истцу чуть более 66 тысяч рублей. Теперь Башаров намерен предъявить ответчику и судебные расходы.

Перед выборами главы Республики Алтай в сентябре 2019 года Башаров выступал против выдвижения лидера коммунистов региона Виктора Ромашкина в качестве кандидата. Коммунисты не согласились с Башаровым и выдвинули парламентария в губернаторы.

Вскоре самого Башарова исключили из партии за распространение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.