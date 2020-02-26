Алтайский край вошел в число лидеров по региональному протекционизму

Счетная палата опубликовала рейтинг регионального протекционизма. Она рассчитывается исходя из доли госконтрактов, которые власти отдали на откуп местным поставщикам.

Показатель Алтайского края – почти 70% за 2019 год – оказался одним из самых высоких в стране. 14,5% приходится на московских поставщиков, 3,7% – на новосибирские фирмы. На остальные регионы – 12,7%.

Лидером протекционизма названа Чечня. Там власть отдала местным поставщикам 90% госконтрактов. Далее идут Татарстан и Дагестан.

Отметим, что Республика Алтай вошла в тройку регионов, которые, напротив, реже всего прибегают к услугам местных поставщиков. В 2019 году они получили лишь треть госконтрактов.