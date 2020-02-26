Названы новые детали гибели Виктора Цоя

Эксперты программы "Улика из прошлого" на телеканале "Звезда" рассказали о новых деталях автокатастрофы, в которой погиб лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой.

По официальной версии, Виктор Цой уснул за рулем и на высокой скорости врезался в пассажирский автобус. Однако в ходе повторного расследования экспертам удалось полностью восстановить детали аварии и прийти к выводу, что музыкант, вероятно, не засыпал за рулем.

По словам экспертов, схема ДТП не характерна для человека, который задремал в процессе управления автомобилем. Уточняется, что когда водитель засыпает, машина начинает съезжать вправо, после чего происходит столкновение с препятствием. Однако в данном случае автомобиль Виктора Цоя ушел влево, что может означать то, что музыкант не спал, а среагировал на препятствие.

Эксперты указывают на то, что последние 35 метров до столкновения с пассажирским автобусом автомобиль певца ехал по обочине на двух правых колесах, а такая тряска разбудит даже задремавшего человека.

Расследованием аварии, в которой погиб Виктор Цой, занималась следователь ОВД Тукумского района Латвийской ССР Эрике Ашмане. Объективных доказательств того, что певец уснул за рулем, у нее не было. Свою версию происходящего следователь строила, опираясь на субъективное мнение. Так, она посчитала, что Цой задремал за рулем из-за погоды.