"Стрижи" прилетят на день рождения Барнаула

Шоу авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" Воздушно-космических сил России состоится в рамках празднования Дня города в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, "Стрижи" уже принимали участие в День 285-летия города.

В мэрии также отмечают, что в течение года в столице региона пройдет большое количество мероприятий: творческих конкурсов, ярмарок, фестивалей, выставок, спортивных состязаний и других.

Основные мероприятия запланированы на сентябрь, однако о точной дате празднования пока не сообщается.

Справка: "Стрижи" – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.