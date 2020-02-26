Алтайского подростка не могут найти уже четвертые сутки

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай пропал местный житель Артем Копчаков 2007 года рождения. Об этом сообщают в Следственном комитете региона.

В ночь с 22 на 23 февраля с разрешения матери подросток переночевал у родственников в селе Огневка, откуда ушел в неизвестном направлении около 16:00. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ранее подросток уходил из дома, но на непродолжительный промежуток времени.

Всех, кто располагает сведениями о судьбе ребенка, обстоятельствах его исчезновения либо о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.