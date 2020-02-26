Барнаульцы пожаловались на проблемный автобусный маршрут

Жители Барнаула рассказали о проблемах с автобусом № 108. Этот маршрут проходит от поселка Черницк до площади Победы. Как отмечают участники сообщества "Барнаул 22", автобус приходится ждать по часу, на конечных он задерживается, да и нередко проезжает мимо остановок, даже не перестроившись со среднего ряда. Возмущение у местных жителей вызвали и кондукторы.

"Кондукторы грубые, не знают тарифных участков, берут денег больше, чем положено, и говорят, что если будем возмущаться, то они откажутся нас возить. Детей периодически высаживают из-за того, что якобы они мало денег дают за проезд", — рассказала одна из пассажирок.

В отдаленных районах этот автобус — единственный вид транспорта, на котором можно доехать до центра без пересадок.

"Сегодня 108-й гнался за 33-м маршрутом, пролетел остановку "Анатолия", на которой я стоял. Я сел на 77-й автобус, спокойно доехал до площади Спартака, где пересел на 108-й и повторно оплатил проезд. Такое было не один раз", — посетовал другой пассажир.