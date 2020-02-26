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Барнаульцы пожаловались на проблемный автобусный маршрут

, ИА "Амител"
Автобус постоянно задерживается, проезжает остановки, а кондукторы берут за проезд больше, чем положено
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула рассказали о проблемах с автобусом № 108. Этот маршрут проходит от поселка Черницк до площади Победы. Как отмечают участники сообщества "Барнаул 22", автобус приходится ждать по часу, на конечных он задерживается, да и нередко проезжает мимо остановок, даже не перестроившись со среднего ряда. Возмущение у местных жителей вызвали и кондукторы.

"Кондукторы грубые, не знают тарифных участков, берут денег больше, чем положено, и говорят, что если будем возмущаться, то они откажутся нас возить. Детей периодически высаживают из-за того, что якобы они мало денег дают за проезд", — рассказала одна из пассажирок.

В отдаленных районах этот автобус — единственный вид транспорта, на котором можно доехать до центра без пересадок. 

"Сегодня 108-й гнался за 33-м маршрутом, пролетел остановку "Анатолия", на которой я стоял. Я сел на 77-й автобус, спокойно доехал до площади Спартака, где пересел на 108-й и повторно оплатил проезд. Такое было не один раз", — посетовал другой пассажир. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.02.2020 18:28
- гость -

Факт

26.02.2020 18:45
гость

26.02.2020 18:28
- гость -
Факт.
Не факт! У меня служебный автомобиль. Спокойно езжу. Сами твердили пересаживаься на ОТ.

26.02.2020 19:01
Митенька ржевский

Отзывать леицензии, да и вся недолга... кстати, не помешает 121 маршрут причесать... как бийчане с него ушли, так на линии старые вонючие корейские гробы с матерящимися водилами-неадекватами...

26.02.2020 19:15
месный

на 21й маршрут внимание обратите, ваще несколько раз его тока на traffik22 видел, один круг в день и всё - эта как так?!?!?!

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