Черные дни Украины: фотопроект российского журналиста о войне в Донбассе

Валерий Мельников – специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" и автор фотопроекта "Черные дни" о вооруженном конфликте на Юго-Востоке Украины.

Съемкой в Донбассе Валерий начал заниматься с 2014 года. "За пять лет я несколько раз приезжал в регион. Активная фаза боевых действий завершилась, но мир сюда так и не вернулся. Люди живут без перспектив и надежд, – отмечает фотограф. – Чем ближе я знакомился с жителями региона, тем сильнее мне хотелось рассказать об их боли языком документальной фотографии: передать атмосферу страха и безысходности, привлечь внимание к проблеме людей, потерявших все, кроме мужества и человеческого достоинства".

Книга, которую в будущем хочет выпустить фотограф, состоит из трех частей. Первая рассказывает о начале конфликта, военных столкновениях и их последствиях для населения. Вторая под названием "Подземелье" – о мирных жителях, живущих на линии огня и прячущихся в подвале школы. Третья часть – "Серая зона" – посвящена трагическим последствиям войны для жителей Донбасса после 2016 года. Поддержать проект можно на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Стоит отметить, что Валерий Мельников со своими снимками дважды выигрывал престижный конкурс репортажной фотографии World Press Photo.