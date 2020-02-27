В Алтайском крае начнут штрафовать за сосульки на административных зданиях и ТЦ

Ввести ответственность за некачественную уборку снега, наледи, сосулек, а также веток и листвы для собственников нежилых помещений могут по результатам сессии алтайского Заксобрания, которая состоится в четверг, 27 февраля.

С инициативой выступили депутаты городской думы Барнаула. Сейчас такой нормы в законодательстве нет, существуют лишь штрафы за неудовлетворительное содержание фасадов.

В первом чтении предложение барнаульских депутатов краевой парламент рассмотрел в сентябре 2019 года. После этого документ дорабатывался. В окончательной редакции народные избранники намерены рассмотреть его сегодня, 27 февраля, сообщают "Вести Алтай".

Если поправки одобрят, то штрафы для физлиц составят от 500 рублей до трех тысяч, для должностных лиц – от одной тысячи до 10 тысяч, юридическим лицам придется заплатить от пяти тысяч до 50 тысяч рублей.