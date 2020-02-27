Новый вкус: ресторан VAER приглашает барнаульцев на ужин в стиле фудпейринг

Долгожданный ужин в стиле фудпейринг состоится в ресторане VAER в Барнауле 28 февраля этого года.

Фудпейринг* – это искусство сочетания напитков и еды для получения нового и уникального вкуса. Главный пивовар Роман Русских и шеф-повар Вячеслав Екшибаров расскажут насколько важно подобрать напиток к определенному блюду, чтобы в полной мере раскрыть вкус как напитка, так и самого блюда.

В билет стоимостью 1200 рублей входит:

три бокала фирменных напитков VAER;

три уникально дополняющих напитки блюд;

интересный рассказ о производстве и приготовлении;

знакомство с правилами правильной дегустации безалкогольных напитков;

подарки от пивоварни @vaerbeerclub.

Приобрести билеты можно в ресторане, забронировать – по телефону +7 903-947-7779.

Вкусные и всегда свежие напитки с собственной пивоварни, фирменные закуски, уютный и стильный интерьер и дружеская атмосфера – вот составляющие, которые сделают вечер особенным! Начало в 19:00.

Ресторан VAER радует своих посетителей не только авторскими блюдами и картой напитков, но и всевозможными акциями, дегустациями и праздничными предложениями.

Подпишись на @vaerpub_barnaul и следи за новостями.

* Фудпейринг – это наука о сочетании различных продуктов, обладающих общим вкусовым компонентом.

Не является алкогольной продукцией.

Ресторан VAER

г. Барнаул, ул. Партизанская, 61

тел.: 8 903-947-77-79