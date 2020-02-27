Новый вкус: ресторан VAER приглашает барнаульцев на ужин в стиле фудпейринг

Долгожданный ужин в стиле фудпейринг состоится в ресторане VAER в Барнауле 28 февраля этого года.
Фудпейринг* – это искусство сочетания напитков и еды для получения нового и уникального вкуса. Главный пивовар Роман Русских и шеф-повар Вячеслав Екшибаров расскажут насколько важно подобрать напиток к определенному блюду, чтобы в полной мере раскрыть вкус как напитка, так и самого блюда.
В билет стоимостью 1200 рублей входит:
- три бокала фирменных напитков VAER;
- три уникально дополняющих напитки блюд;
- интересный рассказ о производстве и приготовлении;
- знакомство с правилами правильной дегустации безалкогольных напитков;
- подарки от пивоварни @vaerbeerclub.
Приобрести билеты можно в ресторане, забронировать – по телефону +7 903-947-7779.
Вкусные и всегда свежие напитки с собственной пивоварни, фирменные закуски, уютный и стильный интерьер и дружеская атмосфера – вот составляющие, которые сделают вечер особенным! Начало в 19:00.
Ресторан VAER радует своих посетителей не только авторскими блюдами и картой напитков, но и всевозможными акциями, дегустациями и праздничными предложениями.
Подпишись на @vaerpub_barnaul и следи за новостями.
* Фудпейринг – это наука о сочетании различных продуктов, обладающих общим вкусовым компонентом.
Не является алкогольной продукцией.
Ресторан VAER
г. Барнаул, ул. Партизанская, 61
тел.: 8 903-947-77-79
Комментарии
Прочитал новость и немного задумался)
Если верить Дубльгису, то Ваер - это пивнушка, магаз. Я так понял при магазе сделали харчевню, чтобы пива жрануть и закусить.
Это - ОК. Вопросов нет, щас и БПЗ свои Воблы развивает, и другие по этому пути идут.
Но нафига громкие слова? Рэсторан.... Фудпейринг... вы в курсе, что это вообще такое? Это вообще то сочетание вина и еды, а не пива с закуской.
В самом деле, что крестьяне, то и обезьяне...
вашумашу.. прочитала название, аж голова заболела..все в кучу собрали. скоро по русски только слово из 3 букв останется
Да уберите вы этот американизм из новостей. Можно же строчить статейки так, чтобы ваши жертвы не лезли в словари? Что за фудперинг-шмеринг