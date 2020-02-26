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Российский школьник напал на учительницу с кухонным ножом

, ИА "Амител"
Педагог пострадала
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Учащийся средней школы из Ульяновска подозревается в покушении на убийство 59-летней учительницы, сообщает издание "Лента.ру".

По данным следствия, в среду, 26 февраля, примерно 10:00 15-летний подросток нанес потерпевшей проникающее ранение в область живота кухонным ножом. По факту произошедшего в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". О состоянии пострадавшей не сообщается.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, оперативный штаб возглавил начальник регионального управления СКР. Следователи, помимо прочего, проверяют условия жизни подозреваемого.

Как уже писал amiс.ru, ФСБ задержала двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на одну из школ Саратова. Как признался один из задержанных, в мае этого года они планировали убить примерно 40 человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.02.2020 18:49
- гость -

Ужасно

26.02.2020 19:04
Дядька

Поц, не будет тебе счастья!!!! ... Никогда!!!!

26.02.2020 19:08
Patriot

Вот такой точно никогда не пойдет защищать Родину как его сверстники в 41-ом.
Какое государство, какой менталитет - такие и дети.
Позор этой малолетке, которая считает себя "крутым" за то что пырнул ножиком женщину (на мужика выйти с ножом кишка тонка), Позор его родителям, которые так воспитали свое "чудо" и ПОЗОР государству, которое допустило такое воспитание.

26.02.2020 19:36
- гость -

Patriot да ты не переживай! Сейчас наши СМИ сделают из него не только героя, но еще и жертву! И не только СМИ. А те же училки из школы.

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