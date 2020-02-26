Российский школьник напал на учительницу с кухонным ножом

Учащийся средней школы из Ульяновска подозревается в покушении на убийство 59-летней учительницы, сообщает издание "Лента.ру".
По данным следствия, в среду, 26 февраля, примерно 10:00 15-летний подросток нанес потерпевшей проникающее ранение в область живота кухонным ножом. По факту произошедшего в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". О состоянии пострадавшей не сообщается.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, оперативный штаб возглавил начальник регионального управления СКР. Следователи, помимо прочего, проверяют условия жизни подозреваемого.
Как уже писал amiс.ru, ФСБ задержала двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на одну из школ Саратова. Как признался один из задержанных, в мае этого года они планировали убить примерно 40 человек.
Комментарии
Ужасно
Поц, не будет тебе счастья!!!! ... Никогда!!!!
Вот такой точно никогда не пойдет защищать Родину как его сверстники в 41-ом.
Какое государство, какой менталитет - такие и дети.
Позор этой малолетке, которая считает себя "крутым" за то что пырнул ножиком женщину (на мужика выйти с ножом кишка тонка), Позор его родителям, которые так воспитали свое "чудо" и ПОЗОР государству, которое допустило такое воспитание.
Patriot да ты не переживай! Сейчас наши СМИ сделают из него не только героя, но еще и жертву! И не только СМИ. А те же училки из школы.