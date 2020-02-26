Российский школьник напал на учительницу с кухонным ножом

Учащийся средней школы из Ульяновска подозревается в покушении на убийство 59-летней учительницы, сообщает издание "Лента.ру".

По данным следствия, в среду, 26 февраля, примерно 10:00 15-летний подросток нанес потерпевшей проникающее ранение в область живота кухонным ножом. По факту произошедшего в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений". О состоянии пострадавшей не сообщается.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, оперативный штаб возглавил начальник регионального управления СКР. Следователи, помимо прочего, проверяют условия жизни подозреваемого.

Как уже писал amiс.ru, ФСБ задержала двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на одну из школ Саратова. Как признался один из задержанных, в мае этого года они планировали убить примерно 40 человек.