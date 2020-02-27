Вернуть пенсионный возраст. Как справедливороссы предлагают изменить Конституцию

Отменить повышение пенсионного возраста, сделать индексацию пенсий ежегодной, усилить ответственность Центробанка за экономическое развитие страны. Такие предложения внесла партия "Справедливая Россия" для изменения Конституции. Насколько реально их принятие, алтайским журналистам на пресс-конференции рассказали депутат Госдумы, глава регионального отделения партии Александр Терентьев и депутат краевого парламента Александр Молотов.

Президент встряхнул страну

Александр Терентьев оценивает грядущую политическую реформу положительно: и предложение президента изменить Конституцию, и обновление правительства.

"Президент встряхнул всю страну. Тезисы его послания Федеральному собранию – это фактически то, что "Справедливая Россия" из года в год добивается. Социально ответственная власть, построение социального государства, уменьшение разрыва между богатыми и бедными – вот это мы услышали в послании. И не случайно правительство ушло в отставку, потому что оно было не в состоянии справиться с задачами президента", – сказал Терентьев.

По его словам, прошлое правительство исполняло либеральные функции – заморозку экономического состояния России. Но успешность реформы должно обеспечить и обновление Госдумы. Депутат полагает, что досрочным выборам быть.

В любом случае страну ждут глобальные изменения внутренней политики. И поправки в Конституцию должны четко сформулировать правила, по которым будет жить власть и, соответственно, народ.

"Справедливая Россия" поддержала предложения президента в первом чтении в Госдуме. Но ко второму чтению партия приготовила несколько важных поправок.

Вернуть пенсионный возраст

"Мы требуем, чтобы был отменен закон о пенсионном возрасте, чтобы вернули старые правила. Чтобы женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60", – сказал Терентьев.

Но при этом он сомневается, что эту идею пропустит фракция "Единая Россия" (имеет в Госдуме большинство). Но даже если эту поправку не примут, партия будет голосовать за остальные. Поскольку другие предложения тоже очень важны, подчеркнул Терентьев.

Справедливая индексация

Партия предлагает сделать индексацию пенсий не только для неработающих пенсионеров, но и для работающих. И не на "регулярной основе" (размытая формулировка, ведь регулярная основа может быть и реже раза в год), а ежегодно и на уровне инфляции.

Справедливороссы настаивают еще на некоторых изменениях:

усилить ответственность Центрального банка за экономический рост в стране;

увеличить размер продовольственной корзины;

ввести прогрессивную шкалу налогообложения;

уменьшить НДС.

Это мы придумали

"Справедливая Россия" – самая профессиональная фракция и в Госдуме, и в АКЗС по количеству и качеству законодательных инициатив", – заявил депутат алтайского парламента Александр Молотов. И добавил, что партия инициирует много рациональных предложений, которые партия большинства отвергает, а потом от своего имени вносит.

"Все, что делает СР, рано или поздно сбывается. Мы вносили много инициатив, связанных с расширением материнского капитала. Например, что его можно потратить на строительство дома на дачном участке. Два года назад эту нашу инициативу отклонили. А сейчас внесли, но уже не от нас, и принимают", – сказал он.

В пример еще привел закон о "детях войны". Его в регионе приняли, но по его словам Молотова, там нет никаких реальных льгот. А на них партия настаивает уже много лет. Вот и сейчас Александр Терентьев обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой найти в бюджете деньги для людей этой категории, хотя бы к юбилею Победы.

То же и про исполнение наказов избирателей депутатами АКЗС. По словам Молотова, СР выступала с предложением выделять из бюджета деньги на конкретные просьбы народа. Но тогда власть заявляла, что это невозможно. Теперь СР снова выступила с идеей, которую на этот раз все поддерживают.

И Терентьев, и Молотов заявили, что партия будет и дальше добиваться улучшения жизни людей, даже если власть продолжит придавать всем их идеям исключительно политический подтекст.