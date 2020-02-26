Почти полмиллиона человек получили российское гражданство в 2019 году

Российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тысяч человек, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Его слова передает РИА "Новости".

Такой результат министр обосновал упрощением приема гражданства отдельными категориями иностранцев, в том числе жителями ДНР и ЛНР. Такую же меру приняли в отношении иностранных квалифицированных специалистов. В частности, для них скоратили минимальный срок осуществления трудовой деятельности по профессии.

Кроме того, дополнительные усилия направили на пресечение нарушений в миграционной сфере. Например, в рамках контрольно-надзорной деятельности регулярно проводится проверка соблюдения правил регистрации и учета иностранцев.

Как заключил министр, в результате принятых мер в 2019 году российское гражданство получили почти 500 тысяч человек, что в два раза превышает среднегодовой показатель за последние десять лет.