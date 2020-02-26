Барнаульский доктор стал лучшим детским врачом России

Доцент из Барнаула стал победителем всероссийского конкурса "Детский врач 2019 года", который проходил в рамках XXII Конгресса педиатров России, сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что доцент кафедры пропедевтики детских болезней Алтайского государственного медицинского университета Денис Фуголь победил в номинации "Врач-педиатр, педагог".

В рамках конгресса в конкурсе молодых ученых участвовали студенты педиатрического факультета АГМУ Анастасия Мазоха и Алексей Решетников. Они выступили с постерными докладами и посетили заседания секций. Студентов приняли в Союз педиатров России.

На торжественном мероприятии присутствовали министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также ряд почетных академиков РАН.