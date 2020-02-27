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От Барнаула до Сросток: Чуйский тракт наконец станет четырехполосным к 2028 году

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В дальнейшем же расширять дорогу до Горного Алтая не планируют

Участок федеральной дороги Р256 от города Барнаула до села Сростки полностью станет четырехполосным к 2027-2028 году. Расширять загруженный автомобилями Чуйский тракт будут в несколько этапов. Об этом amic.ru сообщил начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский.

По его словам, в этом году продолжится расширение Чуйского тракта до четырех полос. Всего за 2-3 года пройдут работы на участках общей протяженностью 49 километров. В частности, работы намечены на участке в районе Новоалтайска в сторону Бийска (216-223 км). Одновременно с этим расширят и дорогу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345 км). Необходимость увеличивать его пропускную способность связана с большим количеством дачников, которые добираются до садоводств именно через этот участок федеральной трассы.

На участке дороги в селе Троицком также пройдет капитальный ремонт. Там появятся дополнительные полосы для машин, чтобы снизить аварийность. Всего в ближайшие годы на реконструкцию тракта направят несколько миллиардов рублей.

Для заезда в районный центр Тальменка, а также в населенные пункты Кашкарагаиха и Луговое будут служить две двухуровневые транспортные развязки с путепроводами.

Как пояснил Долинский, расширят тракт и в сторону Новосибирска. В этом году будет реконструировано 15 километров от нового моста через Чумыш рядом с селом Тальменка в сторону соседней области. Таким образом, вся дорога на территории Алтая уже со следующего года будет четырехполосной. При этом до Горного Алтая пока такой ее делать не планируют. 

"Мы проанализировали поток транспорта. После Сросток расположено несколько крупных сел, где многие автомобилисты и туристы совершают остановку. Потом автомобилей становится заметно ниже. Поэтому в данном направлении мы пока не планируем двигаться", – пояснил Ярослав Долинский.

Отметим, что накануне на сайте Госзакупок появился тендер на капитальный ремонт трех километров Чуйского тракта возле поселка Гордеевского Троицкого района стоимостью почти 325 млн рублей. Это только первый этап работ. Всего на участок будет потрачено 800 миллионов рублей.

Расширить Чуйский тракт для снижения аварийности еще несколько лет назад предлагал помощник президента Игорь Левитин. Тогда стоимость всех работ составляла более 30 миллиардов. Однако федеральный центр не готов был выделять деньги сразу, и работы стали проводить поэтапно.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

27.02.2020 08:08
- гость -

Слабы дорожные строители.

27.02.2020 08:09
- гость -

Давно пора. А то надоело всю дорогу эту перхоть объезжать. У одних машина на едет, другие ездить не умеют.

27.02.2020 08:18
- гость -

Че не к 2050

27.02.2020 08:24
- гость -


- гость -
Давно пора. А то надоело всю дорогу эту перхоть объезжать. У одних машина на едет, другие ездить не умеют.

И камеры каждый километр ,чтоб олени не гоняли

27.02.2020 08:29
петух с докучаево

я очень переживаю как там на шукшинских чтениях, на всех ли хватает биотуалетов... на каменные санузлы то в древнем риме даж деньги были... чо там у укропов? как там Ассад?

27.02.2020 08:29
- гость -

Давно пора. А то надоело всю дорогу эту перхоть объезжать. У одних машина на едет, другие ездить не умеют.
Дааа, а из-за таких быстрых водятлов, надоело уже в пробках стоять, пока их кишки с асфальта отскребают, после того как они умело перхоть обгоняют...

27.02.2020 08:31
Володя

Вообще если развиваем туризм, то дорога должна быть частью приятного времяпровождения и отдыха, а так получается нервозность связанная с большим количеством транспорта, не даст Москва развиться Сибири только выкачивает, выкапывает и выпиливает

27.02.2020 08:34
- гость -


27.02.2020 08:24
- гость -
Оленям уже надоело. Стоят уже сейчас копытами бьют..

27.02.2020 08:35
- гость -


27.02.2020 08:29
- гость -
Не обижай. Это не водятел, это быстрый Олень!

27.02.2020 08:38
- гость -

Взяли бы китайцев позвали, за лето бы сделали.
И за меньшие деньги, а остальное на свободный распил оставили.
А то до 2028 года пила может затупиться,НЕ?

27.02.2020 09:02
- гость -

Петушара, скажи, а зачем в Сростках каменные общественные туалеты? На Пикете, после чтений в в лучшем случае десятая доля посетителей за год наберется. Там и биотуалетов на дни чтений вполне достаточно.
И я не видел, чтобы к ежегодному Октоберфесту в Мюнхене каменные отхожие делали, все те же пластиковые кабины.

27.02.2020 09:05
- гость -

Главное, это разделить на Чудском тракте встречку. Основное количество жертв - встречка. Одни телепаются, другим надо гончить. Причём обвиняют в этом друг друга) мы, на Алтае, киваем на новосибирцев, по крайней мере с их номерами самые неадекваты по дороге в Горный. Они же утверждают, что это алтайцы водить не умеют)

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