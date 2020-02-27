От Барнаула до Сросток: Чуйский тракт наконец станет четырехполосным к 2028 году

Участок федеральной дороги Р256 от города Барнаула до села Сростки полностью станет четырехполосным к 2027-2028 году. Расширять загруженный автомобилями Чуйский тракт будут в несколько этапов. Об этом amic.ru сообщил начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский.

По его словам, в этом году продолжится расширение Чуйского тракта до четырех полос. Всего за 2-3 года пройдут работы на участках общей протяженностью 49 километров. В частности, работы намечены на участке в районе Новоалтайска в сторону Бийска (216-223 км). Одновременно с этим расширят и дорогу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345 км). Необходимость увеличивать его пропускную способность связана с большим количеством дачников, которые добираются до садоводств именно через этот участок федеральной трассы.

На участке дороги в селе Троицком также пройдет капитальный ремонт. Там появятся дополнительные полосы для машин, чтобы снизить аварийность. Всего в ближайшие годы на реконструкцию тракта направят несколько миллиардов рублей.

Для заезда в районный центр Тальменка, а также в населенные пункты Кашкарагаиха и Луговое будут служить две двухуровневые транспортные развязки с путепроводами.

Как пояснил Долинский, расширят тракт и в сторону Новосибирска. В этом году будет реконструировано 15 километров от нового моста через Чумыш рядом с селом Тальменка в сторону соседней области. Таким образом, вся дорога на территории Алтая уже со следующего года будет четырехполосной. При этом до Горного Алтая пока такой ее делать не планируют.

"Мы проанализировали поток транспорта. После Сросток расположено несколько крупных сел, где многие автомобилисты и туристы совершают остановку. Потом автомобилей становится заметно ниже. Поэтому в данном направлении мы пока не планируем двигаться", – пояснил Ярослав Долинский.

Отметим, что накануне на сайте Госзакупок появился тендер на капитальный ремонт трех километров Чуйского тракта возле поселка Гордеевского Троицкого района стоимостью почти 325 млн рублей. Это только первый этап работ. Всего на участок будет потрачено 800 миллионов рублей.

Расширить Чуйский тракт для снижения аварийности еще несколько лет назад предлагал помощник президента Игорь Левитин. Тогда стоимость всех работ составляла более 30 миллиардов. Однако федеральный центр не готов был выделять деньги сразу, и работы стали проводить поэтапно.