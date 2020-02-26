Барнаулец убил знакомую и закопал ее в погребе

Житель Барнаула убил свою 28-летнюю знакомую и закопал ее в погребе, сообщают в краевом Следственном комитете.

В ходе следствия установлено, что вечером 15 февраля в помещении одного из боксов гаражного кооператива в Барнауле между пьяными мужчиной и женщиной возникла ссора. Во время конфликта мужчина деревянным предметом нанес как минимум три удара по голове потерпевшей, а затем спустил ее в погреб и там закопал. Тело жертвы нашли только спустя четыре дня.

Подозреваемого взяли под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как уже писал amiс.ru, ранее в Павловском районе местный житель избил знакомого деревянной рейкой. После конфликта 53-летний потерпевший пошел на трассу, чтобы уехать домой, однако по пути скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Нападавший признал свою вину, хоть и утверждал, что причинять вред погибшему не хотел.