Правительство РФ расширило список регионов для тестирования беспилотных автомобилей

Тестирование беспилотных автомобилей начнется еще в 11 регионах страны. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление правительства, разрешающее начать опытную эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Сейчас эксперимент проводится в Москве и Татарстане, а с 1 марта тесты также пройдут в Московской, Ленинградской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, отмечается в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что тестирование продлится в течение ближайших двух лет.