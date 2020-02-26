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Правительство РФ расширило список регионов для тестирования беспилотных автомобилей

, ИА "Амител"
Эксперимент стартует уже 1 марта
Фото: abnews.ru

Фото: abnews.ru

Тестирование беспилотных автомобилей начнется еще в 11 регионах страны. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление правительства, разрешающее начать опытную эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Сейчас эксперимент проводится в Москве и Татарстане, а с 1 марта тесты также пройдут в Московской, Ленинградской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, отмечается в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

Предполагается, что тестирование продлится в течение ближайших двух лет.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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