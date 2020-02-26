Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры и попрощалась с теннисом в эксклюзивном эссе для журнала Vogue.

"Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет? Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай", – пишет 32-летняя спортсменка.

Шарапова выиграла такие крупные соревнования, как Australian Open (2004), US Open (2006), "Уимблдон" (2006) и "Ролан Гаррос" (2012, 2014). В 2016 году она призналась в употреблении допинга и была дисквалифицирована на 15 месяцев. Также Мария пропустила ряд последних турниров из-за травмы плеча, операцию на котором перенесла еще в 2008 году. В 2019-м провела 15 матчей, восемь из которых выиграла.