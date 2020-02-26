Барнаульская пенсионерка отсудила 350 тысяч рублей за падение на тротуаре

Барнаульская пенсионерка получила компенсацию за падение на тротуаре, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отмечается, что инцидент с падением 72-летней жительницы краевой столицы произошел еще в марте 2019 года. В результате падения потерпевшая получила закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, что стало причиной долгого стационарного и амбулаторного лечения.

По результатам прокурорской проверки в пользу истицы с МБУ "Автодорстрой" взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Также судом было удовлетворено ходатайство в адрес ответчика в связи с выявленными в ходе рассмотрения дела нарушениями требований законодательства.