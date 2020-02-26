На Алтае обнаружили вредителя в нидерландских хризантемах

Исследователи из Алтайской центральной научно-методической ветеринарной лаборатории выявили в привезенных из Нидерландов хризантемах карантинный вид вредителей.

Сообщается, что образцы неизвестных ранее насекомых доставили в лабораторию сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В ходе энтомологической экспертизы специалисты определили карантинный вредный организм – западный цветочный трипс.

Как отмечают специалисты, западный цветочный трипс включен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ограниченно распространен на территории России.

Вредитель способен поражать около 244 видов растений. Также он может являться переносчиком возбудителей вирусных заболеваний у растений. Распространяется западный цветочный трипс с посадочным материалом, срезанными цветами, тарой, транспортом и орудиями производства.

Полученные сведения передали в территориальное Управление Россельхознадзора.