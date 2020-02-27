Мечта мужика. Жилой гараж с причалом продают в Барнауле

Гараж по адресу ул. Дамба Берега Оби, 15, выставили на продажу в Барнауле. Он находится рядом с причалом, который идет в комплекте со строением. При этом гараж жилой, отмечает "Алтайский портал недвижимости".

Внутренняя отделка выполнена из дерева, имеются камин, газовое оборудование, теплый пол. В зоне отдыха – диван, стол, кресла, телевизор, музыкальный центр с мощными колонками, раковина. Территория охраняется.

Площадь составляет 18 квадратных метров. Хозяин просит за гараж 300 тысяч рублей, но при этом рассматривает обмен на автомобиль.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в интернете появилось объявление о продаже особняка на Змеиногорском тракте. Продавец просит за усадьбу 70 миллионов рублей.