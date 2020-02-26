"Уральские авиалинии" заплатят двоим петербуржцам за отмененный рейс в Барнаул

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал авиакомпанию "Уральские авиалинии" и потребовал компенсировать моральный ущерб по иску Ольги Овечкиной и Владимира Новикова, сообщает "Мойка 78".

По данным издания, 5 февраля 2019 года Овечкина и Новиков купили билеты на рейс Санкт-Петербург – Барнаул с пересадкой в Москве. 26 июля 2019 года, не дождавшись появления информации о рейсе на табло вылетов, путешественники обратились на стойку регистрации аэропорта, где им сообщили, что рейс отменен, и рекомендовали обратиться в представительство ОАО АК "Уральские авиалинии".

Там пассажирам сообщили, что за день до вылета их якобы предупреждали об отмене рейса по телефону, однако детализация входящих звонков и SMS показала, что никто путешественников не уведомлял. Истцы были вынуждены незамедлительно переоформить билеты, поскольку с 28 июля у них был запланирован тур, на который они из-за отмененного рейса опаздывали.

Первоначально пара собиралась решить вопрос через авиакомпанию, но та не отреагировала должным образом. Через суд петербуржцы потребовали от "Уральских авиалиний" в качестве компенсации морального вреда по 30 тысяч рублей на каждого.

В суде истцы рассказали, что прилетев в Барнаул фактически с самолета отправились в сложный тур, не имея ни дня отдыха после длительного перелета. По словам петербуржцев, они испытали физические и нравственные страдания, пережили нервное и физическое напряжение, а также чувства досады и страха из-за того, что могут не успеть к старту долгожданного тура.

Суд удовлетворил запрос истцов лишь частично, присудив каждому компенсацию в размере пяти тысяч рублей и штраф с авиакомпании в их пользу в размере 2,5 тысячи рублей.