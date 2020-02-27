Сибиряк собирается доказать теорему Ферма в суде

В Заельцовский районный суд Новосибирска поступило заявление от местного жителя, который утверждает, что 4 февраля 2020 года он сумел доказать Великую теорему Ферма ранее неизвестным науке способом.

Истец заявил, что рассматривает теорему "с позиции физики и геометрии", а для ее доказательства ему потребовались лишь знания школьной программы.

Как сообщает "Континент Сибирь", дату рассмотрения заявления пока не назначили.

Великая теорема Ферма — одна из самых популярных теорем математики. Ее условие формулируется на "школьном" арифметическом уровне, однако доказательство искали многие математики более трех веков. Теорема считается доказанной английским математиком Эндрю Уайлсом, который сделал это в 1994 году.