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В Алтайском крае запретят строить высотки рядом с памятниками культурного наследия

, ИА "Амител"
Власти создадут перечни охранных участков, вблизи которых будут введены жесткие ограничения на строительство
Фото: golos.id

Фото: golos.id

Строительство высоток рядом с памятниками архитектуры попадет под запрет в Алтайском крае, передают "Вести Алтай".

Об инициативе сообщил врио начальника Алтайохранкультуры Александр Урбах. Руководитель управления рассказал, как идет работа по определению границ особых зон вблизи объектов культурного наследия. Перечень таких охранных участков сейчас утверждают в Барнауле и Бийске.

Отмечается, что в Барнауле будет 302 таких зоны — именно столько памятников архитектуры находится в краевой столице. На территории этих участков полностью запретят возводить сооружения выше 14 метров, а также введут ограничения на размещение наружной рекламы. Кроме того, застройщиков ограничат в использовании современных строительных материалов в облицовке.

"Проект собственник подготовил. Если это застройка прилегающей территории, то этот проект рассматривается на градостроительном совете. И там мы должны определять: вот у нас историческая часть, вот здание, фасад – устраивает или не устраивает, пожелание проектировщику что-то изменить", — рассказал Александр Урбах.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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