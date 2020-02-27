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Молоко способно вызвать рак у женщин

, ИА "Амител"
При этом йогурт и сыр вероятность возникновения опухоли не повышают
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые из американского Университета здоровья Лома Линда выявили корреляцию между употреблением молока и повышенным риском развития рака молочной железы у женщин, сообщается в пресс-релизе исследования на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные 53 тысяч здоровых женщин, которые в течение восьми лет проходили наблюдения. Отмечается, что в область исследования попали сведения о рационе питания, физической активности, регулярности употребления спиртных напитков, приеме лекарственных препаратов, гинекологическом и репродуктивном здоровье, а также генетической предрасположенности к раку молочной железы.

К финалу исследования ученые зафиксировали 1057 случаев развития опухолей молочной железы. Специалисты выявили четкую связь между частым употреблением обезжиренного или цельного молока с повышенным риском развития опухолей. При этом четкой связи между раком и употреблением сыра и йогурта, а также соевых продуктов, эксперты не обнаружили.

Ученые связали опасный эффект молочных продуктов с результатами недавнего исследования, в ходе которого было выявлено, что вегетарианцы, которые не употребляют молоко, меньше подвержены развитию рака молочной железы, чем те, кто употребляет пищу животного происхождения. Предполагается, что вероятной причиной такой связи может быть то, что в молоке содержатся половые гормоны, которые способствуют развитию опухолей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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