27 февраля в Алтайском крае потеплеет до +9°С

Теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 27 февраля, передает региональный Гидрометцентр.

По данным метеорологов, температура воздуха днем составит от -1°С до +4°С, в южных районах потеплеет до +9°С. По региону ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильная гололедица. По западным районам края в утренние часы местами возможны метели, по востоку утром — туман и изморозь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от нуля до +2°С. Во второй половине дня синоптики ожидают снег и мокрый снег. Утром — изморозь. Также стоит быть готовым к сильной гололедице на дорогах и тротуарах. Ветер по городу юго-западный 7-12 м/с, вечером усиление до 17 м/с.