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Быстрее, выше, дороже. На месте лыжной базы в Барнауле построят многоквартирный дом

, ИА "Амител"
Жилой комплекс должны возвести к 2024 году
Фото: altayrealt.ru

Фото: altayrealt.ru

Многоквартирный дом выше девяти этажей появится на месте бывшей лыжной базы "Мотор", на ул. Кутузова, 14а. Его возведет не строительная компания, а индивидуальный предприниматель.

Разрешение на строительство выдано 19 декабря 2019 года, действует оно до 19 декабря 2024 года, сказано на сайте городского комитета по архитектуре. Именно к этому времени бизнесмен должен построить и сдать многоквартирник.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка, на котором построят дом, 6 103 квадратных метра. На нем можно размещать не только дом с объектами социального и общественного назначения, но и гараж-стоянку на 300 машино-мест.

О бизнесмене, который планирует застраивать участок на ул. Кутузова, 14а, пока ничего неизвестно.

Что известно о "Моторе"?

Лыжная база "Мотор" до 2008 года принадлежала Алтайскому моторному заводу. Затем спортивный объект продали торговому дому "Дружина", учредителем которого была холдинговая компания "Изумрудная страна". Помимо проката лыж на территории "Мотора" можно было арендовать беседку для отдыха. Также сдавали в аренду сауну и бани.

База перестала работать в 2016 году, а спустя год прекратила существование "Изумрудная страна".

В настоящий момент территория бывшего спортивно-оздоровительного комплекса заброшена.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.02.2020 09:23
петух с докучаево

дожить до 109 лет мне помогла чистка сосудов. делюсь секретом пока жив. просто смешивайте обычный... на amic стоит заходить только ради такой рекламы

27.02.2020 09:48
- гость -

Действительная забота властей о развитии массового спорта. Тому, кто знает в лыжах толк - Ракшину - построить так и не дали, зато разрушить - пожалуйста!

27.02.2020 09:59
гость

Да, барнаульцы заботятся о развитии массового спорта. То ФОКи не дают построить, то еще что-нибудь не так.

27.02.2020 10:14
Чундра

А что Крылов? Взял бы для примера построил лыжную базу. В следующие выборы мэра я бы за него голосовала!

27.02.2020 10:18
- гость -

27.02.2020 09:48
- гость -

Да, Ракшин стадион Локомотив не хочет снести и дома там поставить, не-не-не.

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