Центр управления регионом откроют в Республике Алтай

Презентацию информационной системы Московской области "Центр управления регионом" продемонстрировали на совещании властей Республики Алтай, сообщает официальный интернет-портал республиканского правительства.

Руководитель ЦУР Московской области Илья Карасев рассказал о преимуществах цифровизации данных во всех сферах жизни граждан. Благодаря системе администрация получает оперативную информацию о реальной ситуации в медицине, образовании, соцзащите, транспорте и дорогах, госуслугах, ЖКХ, строительстве, безопасности и нацпроектах.

Глава Алтая Олег Хорохордин подчеркнул, что необходимо вслед за Подмосковьем войти в число первых цифровых регионов России.

"В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин сообщил, что цифровая экономика – это не отдельная отрасль, а основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, логистики, производства", – констатировал Хорохордин.

Исполняющий обязанности министра цифрового развития Николай Степанов заверил руководителя региона, что технические требования для адаптации опыта Московской области к местной ситуации тщательно изучены и вскоре будет заключено соглашение о взаимодействии.

Напомним, Республика Алтай вошла число 14 пилотных регионов по реализации национального проекта "Цифровая экономика".