Странам Евросоюза разрешили не впускать людей по шенгенской визе

Еврокомиссия дала разрешение странам приостанавливать действие шенгенской визы и проводить усиленный контроль на границе в связи с распространением коронавируса, сообщает "Российская газета".

Теперь каждый из участников Шенгенской зоны может закрыть свободное перемещение через свои границы для обеспечения безопасности.

В то же самое время Еврокомиссия рекомендует воздержаться от поспешных действий и в своих решениях основываться на углубленном анализе рисков и рекомендациях специалистов.

Напомним, в Шенгенскую зону входят 22 страны Евросоюза и четыре ассоциированные с ним государства: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария.