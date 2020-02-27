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Быстрее не бывает: в Славгороде и Яровом запустили скоростной интернет

, ИА "Амител"
"Ростелеком" построил в двух городах 220 км оптических линий связи и подключил к телевидению девять тысяч домов

Федеральный провайдер завершил масштабный проект по организации доступа к скоростному интернету для жителей частного сектора Славгорода и города-курорта Ярового Алтайского края.

Строительство линий связи началось в сентябре прошлого года. В декабре 2019 года "Ростелеком" охватил оптической сетью в Яровом весь частный сектор за исключением пригородного поселка Михайловского. Емкость оборудования позволяет подключить к сети Интернет полторы тысячи домовладений яровчан. В начале февраля 2020 года работы завершились в Славгороде и селе Славгородском, где оценить высокую скорость и цифровые сервисы теперь могут более семи тысяч семей. С момента запуска в эксплуатацию новой сети к услугам компании подключились больше тысячи горожан.

"Это первые города в Алтайском крае, в которых реализован проект по строительству современной отказоустойчивой сети и предоставлению интернета по оптической технологии жителям частного сектора. Сейчас мы ведем активное подключение, и готовы подключить услуги в течение нескольких дней. Абонентов мы обеспечиваем круглосуточной техподдержкой с выездом специалиста в любое удобное время", – сообщил руководитель славгородского подразделения Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Скворцов.

Таким образом, жители частных домовладений в двух алтайских городах получили возможность доступа в интернет на скорости до 200 Мбит/с, цифровое телевидение Wink с максимальным пакетом телеканалов, видеотекой и управлением просмотром, а также оборудование для установки элементов услуги "Умный дом".

"Ростелеком" предлагает горожанам оптический модем с умным контроллером для установки в доме датчиков дыма, протечек воды, движения, открытия и закрытия дверей. Оборудование поможет предотвратить пожар, аварию и сохранить от повреждения или полной потери личное имущество. Для повышения безопасности жителей компания готова установить домашние камеры для внутреннего и внешнего наблюдения, которые управляются со смартфона.

Получить консультацию и оставить заявку на подключение можно по телефонам в Славгороде: (38568) 5 33 33, в Яровом: (38568) 22 455.           

ПАО "Ростелеком" – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами широкополосного доступа пользуются свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ – 10,3 млн, из них свыше 5,5 млн подключены к услуге "Интерактивное ТВ".

"Ростелеком" – лидер на рынке телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Это признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Макрорегиональный филиал "Сибирь" ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Сибирского Федерального округа. "Ростелеком МРФ "Сибирь" создан в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком" и сегодня объединяет восемь региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Алтайский филиал ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение компании "Ростелеком", которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком – Сибирь"), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком".

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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27.02.2020 14:26
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