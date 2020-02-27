Барнаульские инспекторы отказались проверять транспорт под видом пассажиров

Сотрудники ГИБДД отказались от проверки работы общественного транспорта под видом пассажиров. Задумка заключалась в том, что полицейские в гражданской одежде ездили в автобусах и фиксировали все нарушения, допущенные водителями.

По закону, инспектор обязан немедленно отреагировать на нарушение, остановить транспорт и выписать штраф. На деле же вышло, что такая практика доставляла неудобства остальным пассажирам. Некоторые даже устраивали скандалы, сообщают "Вести Алтай".

Сейчас ДПС контролирует общественный транспорт методом скрытого патрулирования. Сотрудники ГИБДД используют машины без опознавательных знаков и следуют на них за автобусом. При этом все действия водителя записываются на видеорегистратор.