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Покупаешь – помогай: экосумки со смыслом шьют в Барнауле

, ИА "Амител"
Их делают женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации

Многие страны уже отказались от использования пластиковых пакетов, но в нашу страну эта тенденция только приходит. Некоторые сетевые магазины Барнаула уже перешли на использование крафтовых или холщовых пакетов.

Чтобы соединить две линии помощи – подопечным фонда "Облака" и защиту природы, – у фонда родилась удивительная идея создания Charity bag – экосумки со смыслом. В ноябре 2019 года проект участвовал в конкурсе социального предпринимательства от Росбанка и Impact Hub "Начни иначе" и получил финансирование. Он прошел в финал конкурса, затем несколько месяцев фонд проходил дистанционное обучение. Уже в это время "Облакам" поступили первые крупные заказы. В результате сшито более тысячи сумок для компаний GreenWay, "Черный жемчуг", фонда "Гарант", фонда Тимченко.

"Облака" продолжают сотрудничать с организациями и уже в конце февраля IV практико-ориентированный форум "Фандрайзинг на Урале" подарит всем участникам барнаульские сумки со своим логотипом.    

"Главное, что наши сумки дают возможность женщинам зарабатывать на жизнь. Многие женщины остались одни с маленькими детьми на руках, им очень сложно найти себе подработку на дому, а детских пособий катастрофически не хватает. Семьи, в которых есть дети-инвалиды, тоже нуждаются в помощи, потому что пенсия по инвалидности в основном уходит на лечение", – рассказали в фонде "Облака".

Женщина, занимаясь шитьем сумок, не чувствует беспомощности и безысходности, которые заставляют их просить помощи. Она понимает, что является частью большой команды по созданию чудесного продукта Charity bag, и поэтому считает себя нужной и значимой в обществе. Большая часть прибыли уходит на заработную плату швеям, а оставшиеся от продажи деньги поступают в благотворительный фонд "Облака" для реализации других программ фонда.

"Для проекта был выбран лозунг "Покупаешь – помогай". Приобретая сумку, мы не только защищаем природу от тонны пластикового мусора, но и поддерживаем женщин, которые не могут выйти на полный рабочий день. Наши экосумки сделаны изо льна и вискозы, мы используем прочную мебельную ткань, которая прослужит вам более 20 лет. Сейчас мы работаем с корпоративными заказами, от 10 штук. Но в планах сделать розничную коллекцию сумок с любым принтом", – отмечают в фонде. 

В комплекте с удобными сумками, которые можно использовать для документов или походов в магазин, "Облака" предлагают набор фруктовок. Возвращаясь домой с покупками, полиэтиленовый мешочек от весового товара чаще всего сразу идет в мусорку.  В фонде уверены, что пора перестать стесняться и начать использовать тканевые мешочки вместо пластиковых на кассе магазина. 

Поддержать проект очень просто: каждый может заказать себе сумку или подарить нашим подопечным ненужные, но рабочие швейные машинки. Купить сумку с надписью Charity Market  можно в магазине по адресу пр. Социалистический, 64. Стоимость ее – от 549 рублей. Также можно сделать как корпоративный, так и индивидуальный заказ по телефону 8-902-143-59-31. Срок изготовления сумок от трех дней.

Благотворительный фонд "Облака" 
Сайт: FondOblaka.com
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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