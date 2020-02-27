Пивовары просят запретить продажу дешевого пива

Союз российских пивоваров обратился к министру финансов России Антону Силуанову с призывом установить минимальную планку цены на пиво, дешевле которой продавать его нельзя, сообщает inforeactor.ru.

Беспокойство пивоваров вызвала политика ретейлеров, которые продают дешевое пиво со скидками, причем иногда даже по стоимости ниже 40 рублей. Это сокращает продажи местных пивоваров, вынуждая реализовывать продукцию почти по себестоимости, что ставит малый бизнес в этой сфере под угрозу банкротства.

Члены Союза российских пивоваров полагают, что это способствует в том числе и развитию черного рынка спиртного. Также они предлагают снизить акциз для локальных пивоварен и ввести маркировку для различных сортов пива.

Директор по стратегии ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Александр Локтев согласился с позицией пивоваров. По его словам, из-за недобросовестной конкуренции производителей пиво стали называть "дешевым пойлом".