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Пивовары просят запретить продажу дешевого пива

, ИА "Амител"
Производители обеспокоены продажей пенного напитка за 40 рублей
Фото: thenationalstudent.com

Фото: thenationalstudent.com

Союз российских пивоваров обратился к министру финансов России Антону Силуанову с призывом установить минимальную планку цены на пиво, дешевле которой продавать его нельзя, сообщает inforeactor.ru.

Беспокойство пивоваров вызвала политика ретейлеров, которые продают дешевое пиво со скидками, причем иногда даже по стоимости ниже 40 рублей. Это сокращает продажи местных пивоваров, вынуждая реализовывать продукцию почти по себестоимости, что ставит малый бизнес в этой сфере под угрозу банкротства.

Члены Союза российских пивоваров полагают, что это способствует в том числе и развитию черного рынка спиртного. Также они предлагают снизить акциз для локальных пивоварен и ввести маркировку для различных сортов пива.

Директор по стратегии ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Александр Локтев согласился с позицией пивоваров. По его словам, из-за недобросовестной конкуренции производителей пиво стали называть "дешевым пойлом".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.02.2020 10:51
- гость -

Директор по стратегии ))) А, что думает об этом директор по тактике?

27.02.2020 10:57
- гость -

Много лет не пью, но по молодости помню, что в СССР по цене 10 литров пива соответствовали бутылке водки. То есть сейчас 40 рублей за литр было бы нормально.Что такое произошло, что с 90-х годов непонятное пойло, напичканное ароматизаторами и консервантами, стало стоить значительно дороже.

27.02.2020 11:03
- гость -

а хо-хо не хуху?
а далее запретить продажу дешёвого хлеба, сахара, соли

27.02.2020 11:05
- гость -

Надо поправкой в Конституцию этот вопрос решить - пойлом народ не поить!!!

27.02.2020 11:21
- гость -

Все как всегда: местные хомячки не понимая сути вопроса лезут высказаться, и при этом клеймят власти)
Смысл призыва пикников в том, чтобы соблюсти одинаковые правила игры при поддержании качества продукта.
Сейчас пиво должно состоять из воды, солода и хмеля. Закон о чистоте пива в Германии ещё со средних веков об этом утверждает. Воду и хмель заменить не могут. Могут удешевить процесс за счёт использования заменителей солода.
Сейчас некоторые недобросовестные производители до 50% солода заменяют зерном (ячмень, рис, Кукуруза). Это резко удешевляет конечный продукт. Но и качество иное, выходит просто дрянь. Но так как у нас алкашам важнее, чтобы торкало, то им и пофиг на качество.
А честные пивовары просят ограничить замену солода всякой шляпой не до 50%, а только до 20%. Они считают что до 20% замены солода не так страшно для вкуса пива. Если им пойдут на встречу, то дешевого бутылочного пойла по 35-50 рублей за ноль-пять, не станет. Вот и вся история.
А вы опять начинаете сопли на кулаки наматывать. Истинно хомячки....

27.02.2020 11:27
- гость -

походу этот мутный хомяк что
27.02.2020 11:21
- гость -
с бодуна, еще с 23 не отошел, сходи прокапайся уже что ли

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