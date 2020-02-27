Артемий Лебедев читает amic.ru. Видео

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев в своем блоге прокомментировал новость amic.ru о полицейском, который, не желая вести следствие, отдал жителю Алтайского края автомагнитолу взамен украденной. При этом Лебедев удивился, что еще существуют места, где крадут магнитолы.

Напомним, Артемий Лебедев является известным веб-дизайнером. В апреле 2019 года он решил попробовать себя в видеоблогинге. На собственном канале в социальной сети YouTube он обозревает новостную повестку. Основной особенностью проекта Лебедев считает свободную манеру подачи новостей, которая была характерна для его ЖЖ-формата.