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Виновны. Двух депутатов парламента Алтайского края лишили мандатов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Ирина Теплова осуждена за пособничество в растрате, а Андрей Волков – за присвоение денег
Ирина Теплова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ирина Теплова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания заочно лишили мандатов Ирину Теплову и Андрея Волкова. Обоих за вступление в силу обвинительных приговоров суда. Процедура прошла на сессии АКЗС в четверг, 27 февраля.

За снятие полномочий с Андрея Волкова проголосовали 58 депутатов, еще трое не голосовали. За исключение из состава АКЗС Ирины Тепловой – 53 человека, не голосовали уже шестеро, еще двое воздержались.

Ни Волкова, ни Тепловой на заседании не было. Высказываться по этому поводу депутаты не стали. Только лишь справедливоросс Василий Железовский заявил, что АКЗС не должен досрочно прекращать их полномочия, потому что выбирал их народ. Но именно такая процедура прописана в законе, так что вариантов у парламента все равно не было.

Ирина Теплова осуждена за пособничество в растрате во время работы с бийским ФНПЦ "Алтай". Суд назначил ей четыре года условно и штраф в 1 млн рублей. Андрей Волков будет отбывать пять лет в исправительной колонии общего режима. Также он получил 300 тысяч рублей штрафа и лишен права заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ в течение двух лет. Суд признал его виновным в присвоении денег жильцов домов, которые те вносили в счет оплаты за коммунальные услуги.

Дела Тепловой и Волкова между собой никак не связаны. Но так совпало, что перед сессией у обоих в силу вступили решения суда (уже после апелляции). Их объединяет только партийная принадлежность, хотя несколько месяцев назад Волкова из партии "попросили".

А еще оба избраны в АКЗС по одномандатным округам. Но будут ли довыборы на их места – неизвестно. Если выборы в Госдуму перенесут на 2020 год (с 2021), то и в АКЗС пройдут они в 2020-м, тогда довыборов не будет. Глава комитета парламента по законности Андрей Осипов сказал журналистам во время пресс-подхода, что в таком случае другие депутаты в этих округах постараются подхватить "брошенных" избирателей. Если же все останется, как запланировано, то в сентябре этого года по двум округам пройдут выборы (часть Барнаула и часть Бийска).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.02.2020 12:20
- гость -

В шумном балагане
Любят собираться
Жулики-бандиты
Воры всех мастей.
Когда иду я в балаган
Я заряжаю свой наган.
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля.
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля.

27.02.2020 12:49
гость

Их объединяет только партийная принадлежность...
Не трудно догадаться какая.

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