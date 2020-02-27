Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов пройдут в Барнауле

В Барнауле состоится региональный этап Кубка России по биатлону среди ветеранов. Соревнования будут проходить с 28 февраля по 1 марта на базе лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва. Партнером чемпионата традиционно стал Барнаульский пивоваренный завод.

По словам Сергея Локтева, председателя Алтайского краевого Союза ветеранов биатлона, соревнования в Барнауле – одни из самых массовых. В этом году участие примут 65 спортсменов из 19 городов. Для сравнения, в Тюмени, где будет проходить Первенство России, зарегистрировались 35 биатлонистов.

"Мы уже наработали определенный опыт. У нас судейский состав на высоком уровне, качественно подготовлен биатлонный комплекс, организационные вопросы решаются достаточно эффективно, поэтому к нам с удовольствием едут спортсмены", – поясняет Сергей Локтев.

Программа соревнований построена так: 28 февраля будет спринтерская гонка, 29 февраля – эстафетная гонка и 1 марта – индивидуальный зачет. Начало ветеранских стартов в 12:00. Этапы Кубка также будут проходить в Новосибирске, Екатеринбурге, Ульяновске, Тюмени и Рязани. Участники соревнований рейтингуются по количеству заработанных очков.

Сергей Локтев подчеркивает, что, несмотря на то, что более статусное Первенство России проводится в Тюмени, многие спортсмены предпочли поехать на этап Кубка России в Барнауле.

"Мы традиционно проводили Первенство России с 2012 года. Но, согласитесь, каждый год в течение девяти лет отдавать статус Первенства России одному субъекту, Алтайскому краю, не совсем правильно. Есть и другие субъекты, другие столицы. Этапы – это совершенно правильно, но Первенство должно быть одно, статус не должен размываться", – поясняет Сергей Локтев.

В эти же дни в Барнауле состоится Первенство Алтайского края среди юниоров. Оргкомитет уверен, что "преемственность поколений" во время соревнований пойдет на пользу и молодым биатлонистам, и ветеранам.

"Мы очень внимательно следим за подрастающим поколением. И видим результаты. Например, Даниил Серохвостов стал чемпионом мира среди юниоров. Во многом это благодаря тренерам школы Олимпийского резерва. Мы считаем, что за нашими спортсменами будущее Алтайского биатлона", – утверждает Сергей Локтев.

Среди гостей ожидаются и известные спортсмены. Например, ветеран биатлона, двукратный чемпион России Иван Лыжин. В составе красноярской делегации также будут два чемпиона мира и призеры, из Новосибирска – призеры чемпионата мира.