Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2744 человек

По данным на 27 февраля общее количество жертв нового коронавируса достигло 2744 человек на территории Китая. При этом суммарное число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 78,4 тысячи человек.

29,7 тысячи пациентов выписали из больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также стало известно, что за 26 февраля зарегистрировали 433 новых случая заражения. Это на 27 больше, чем днем ранее. При этом смертность за день упала до 29 человек, это на 23 меньше, чем днем ранее (52).

Ранее amic.ru писал, что ассоциация туроператоров направила обращение в правительство России на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой компенсировать из бюджета понесенные из-за коронавируса убытки.

При этом представители туроператоров подчеркивают, что речь идет даже не о недополученной прибыли, а о прямых убытках. В частности, компании потратили на экстренную эвакуацию российских туристов 450 миллионов рублей, утверждают в ассоциации.