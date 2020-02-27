Четверг, 27 Февраль, 11:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,52
€ 71,24
0°
Обь
6см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2744 человек

, ИА "Амител"
Зараженных насчитали более 78 тысяч
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

По данным на 27 февраля общее количество жертв нового коронавируса достигло 2744 человек на территории Китая. При этом суммарное число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 78,4 тысячи человек.

29,7 тысячи пациентов выписали из больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также стало известно, что за 26 февраля зарегистрировали 433 новых случая заражения. Это на 27 больше, чем днем ранее. При этом смертность за день упала до 29 человек, это на 23 меньше, чем днем ранее (52).

Ранее amic.ru писал, что ассоциация туроператоров направила обращение в правительство России на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой компенсировать из бюджета понесенные из-за коронавируса убытки.

При этом представители туроператоров подчеркивают, что речь идет даже не о недополученной прибыли, а о прямых убытках. В частности, компании потратили на экстренную эвакуацию российских туристов 450 миллионов рублей, утверждают в ассоциации.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Эпидемия китайского коронавируса
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.02.2020 11:02
- гость -

А сколько умерло в России, нет данных, засекречено или просто не можем определить?!

27.02.2020 11:13
- гость -

Скорее всего в РФ пока еще или не умирали, или очень мало умерло. У нас распространенный грипп не могут диагностировать, ставят поголовно ОРВИ, а вы про короновирус спрашиваете. В сша ежегодно дигноз грипп ставят 15-20 млн человек. А у нас почти 0. Странно, да?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:22
Вернуть пенсионный возраст. Как справедливороссы предлагают изменить Конституцию 0
11:10
Артемий Лебедев читает amic.ru. Видео 1
10:56
Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2744 человек 2
10:43
Пивовары просят запретить продажу дешевого пива 6
10:31
Рейсы с Алтая в Санкт-Петербург запустят к 2021 году 1
10:19
Барнаульские инспекторы отказались проверять транспорт под видом пассажиров 1
10:05
Деньги за час: выручает сервис займов под ПТС 0
09:48
Странам Евросоюза разрешили не впускать людей по шенгенской визе 0
09:35
Когда у школьников начнутся весенние каникулы в 2020 году? 0
09:18
Центр управления регионом откроют в Республике Алтай 0
09:04
"КняZz" в Барнауле: выиграй билеты на юбилейный концерт к 30-летию "Короля и Шута" 4
08:48
Дело "Сети". Почему о нем спорят и за что судят его участников 12
08:36
Быстрее, выше, дороже. На месте лыжной базы в Барнауле построят многоквартирный дом 9
08:23
Молоко способно вызвать рак у женщин 0
08:04
От Барнаула до Сросток: Чуйский тракт наконец станет четырехполосным к 2028 году 23
07:50
Сибиряк собирается доказать теорему Ферма в суде 2
07:37
Ох, ты ж блин. Как отметить Масленицу и не растолстеть 1
07:22
Мечта мужика. Жилой гараж с причалом продают в Барнауле 11
07:03
Семья или карьера? Фонд "Облака" проведет психологический тренинг для женщин 2
06:45
В Алтайском крае начнут штрафовать за сосульки на административных зданиях и ТЦ 0
06:25
Черные дни Украины: фотопроект российского журналиста о войне в Донбассе 2
06:13
50 сценариев паводка. На Алтай прилетят беспилотники и дамбы для борьбы со стихией 9
06:03
27 февраля в Алтайском крае потеплеет до +9°С 0
23:47
Землетрясение произошло в 200 км от Барнаула 2
23:34
В Алтайском крае запретят строить высотки рядом с памятниками культурного наследия 2
22:59
"Уральские авиалинии" заплатят двоим петербуржцам за отмененный рейс в Барнаул 1
22:39
На Алтае обнаружили вредителя в нидерландских хризантемах 0
21:54
Барнаульская пенсионерка отсудила 350 тысяч рублей за падение на тротуаре 0
21:19
Мария Шарапова завершила карьеру 1
20:46
Правительство РФ расширило список регионов для тестирования беспилотных автомобилей 3
20:19
Барнаулец убил знакомую и закопал ее в погребе 0
19:53
Барнаульский доктор стал лучшим детским врачом России 5
19:24
Почти полмиллиона человек получили российское гражданство в 2019 году 2
18:42
Российский школьник напал на учительницу с кухонным ножом 6
18:04
Барнаульцы пожаловались на проблемный автобусный маршрут 14
18:00
Счет на миллисекунды: абоненты "МегаФона" получат более быстрый интернет 0
17:45
Алтайского подростка не могут найти уже четвертые сутки 0
17:32
"Стрижи" прилетят на день рождения Барнаула 3
17:17
Названы новые детали гибели Виктора Цоя 11
17:05
Алтайский край вошел в число лидеров по региональному протекционизму 1
16:39
Исключенный из партии алтайский политик выиграл суд у КПРФ 0
16:28
Ургант высмеял предложение Онищенко о запрете татуировок 25
16:15
Каскадеры и катание на печи. Что интересного будет на "Сибирской Масленице – 2020" 4
16:04
Алтайский край отказывается от потребительских кредитов в пользу микрозаймов 2
15:54
Стало известно, когда в Алтайском крае состоится "Ночь музеев" 1
15:41
Красноярского чиновника отправили под домашний арест из-за дела о бездомных собаках 10
15:30
Новую Общественную палату выберут в Алтайском крае по старым правилам 1
15:17
Задержаны подростки, которые планировали массовое убийство в школе Саратова. Видео 12
15:03
Пропавших в Алтайском крае рыбаков ищут с помощью эхолота 7
14:53
Более половины россиян боятся коронавируса 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.