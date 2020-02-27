Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2744 человек

По данным на 27 февраля общее количество жертв нового коронавируса достигло 2744 человек на территории Китая. При этом суммарное число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 78,4 тысячи человек.
29,7 тысячи пациентов выписали из больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Также стало известно, что за 26 февраля зарегистрировали 433 новых случая заражения. Это на 27 больше, чем днем ранее. При этом смертность за день упала до 29 человек, это на 23 меньше, чем днем ранее (52).
Ранее amic.ru писал, что ассоциация туроператоров направила обращение в правительство России на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой компенсировать из бюджета понесенные из-за коронавируса убытки.
При этом представители туроператоров подчеркивают, что речь идет даже не о недополученной прибыли, а о прямых убытках. В частности, компании потратили на экстренную эвакуацию российских туристов 450 миллионов рублей, утверждают в ассоциации.
Комментарии
А сколько умерло в России, нет данных, засекречено или просто не можем определить?!
Скорее всего в РФ пока еще или не умирали, или очень мало умерло. У нас распространенный грипп не могут диагностировать, ставят поголовно ОРВИ, а вы про короновирус спрашиваете. В сша ежегодно дигноз грипп ставят 15-20 млн человек. А у нас почти 0. Странно, да?