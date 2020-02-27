Полезная Масленица: рецепт легких блинчиков на рисовой муке

Для тех, кто заботится о своем здоровье или не может употреблять в пищу пшеничную муку, есть прекрасная альтернатива – рисовая. В ней содержатся калий, магний, цинк, кальций, а также много витаминов. А еще в рисовой муке нет глютена, который может вызывать аллергию.

Кафе здорового питания "Green блин" при готовке блинчиков использует смесь рисовой, льняной и амарантовой муки. Последняя, кстати, выводит из организма шлаки и токсины. За счет такого сбалансированного состава пищеварительный процесс ускоряется, организм обогащается сложными углеводами, а человек становится сильнее и энергичнее. Записывайте рецепт!

Для приготовления понадобится:

– 200 граммов рисовой или смесь амарантовой, льняной и рисовой муки "Гарнец";

– 2 куриных яйца;

– 500 мл молока (при непереносимости лактозы можно использовать растительное молоко или воду);

– любой натуральный заменитель сахара или одну столовую ложку финикового сиропа;

– 0,5 чайной ложки соли.



Готовим полезные блины

1. Возьмите яйца, добавьте соль, взбейте все венчиком.

2. Добавьте молоко или воду.

3. Муку просейте и небольшими порциями добавьте в яично-молочную смесь, постоянно помешивая. Взбейте венчиком или блендером до однородной массы.

4. Добавьте натуральный сахарозаменитель или сироп.

5. Выпекайте на сковороде без масла до золотистой корочки.

6. Добавьте по желанию свежемороженые ягоды, орехи, мёд.

7. Наслаждайтесь полезными и вкусными блинчиками!

Кафе здорового питания "Green блин"

Адрес: Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена", 4 этаж, фуд-корт.

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