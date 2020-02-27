Водитель без прав насмерть сбил пешехода на Алтае

Фото: МВД по Республике Алтай
48-летний сельчанин погиб 26 февраля в результате наезда автомобиля ВАЗ-2121 в селе Акташ Улаганского района, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Авария случилась около 5:35 на улице Карла Маркса рядом с домом № 22. На кадрах с места ДТП видно, что "Нива" сбила мужчину в районе пешеходного перехода.
За рулем внедорожника находился 35-летний местный житель. Полицейские выяснили, что у него нет водительских прав. Его кровь анализируют на предмет содержания алкоголя.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Комментарии
А теперь внимание вопрос, для любителей длинных и жестких вертикалей! Как повлияет очередное повышение штрафов за подобные нарушения и нарушения ПДД вообще?
Ответ: НИКАК!
Это смотря какой штраф.
27.02.2020 12:38
- гость -
Да хоть казни на месте, ничего не изменится.