Депутаты-единороссы Барнаульской гордумы предложили присвоить столице Алтайского края почетное звание "Город трудовой доблести". Об этом порталу amic.ru сообщил глава фракции "Единая Россия" в гордуме Вячеслав Перерядов.

"Мы считаем, что город внес большой вклад в Победу. Поэтому депутаты "Единой России" выступили с инициативой и оформили ее в виде конкретного предложения", – сказал Перерядов.

Курировать эту работу будет его коллега по гордуме Алексей Маликов.

Напомним, с предложением присваивать это почетное звание городам России, жители которых внесли значительный вклад в Победу, выступил президент Владимир Путин. Процедура пока не определена, сейчас Госдума рассматривает соответствующий законопроект. Известно, что с ходатайством должны обратиться местные власти или общественные организации. Затем инициативу рассмотрит правительство региона, окончательное решение будет принимать президент.

Если Барнаул получил этот статус, то в столице региона будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента. Каких-то льгот город получать не будет.