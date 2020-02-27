Счетная палата не нашла водопровод в каждой третьей детской больнице

Счетная палата опубликовала отчет о проверке медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения. Таких в стране почти 117 тысяч.
Выяснилось, что в 30,5% отсутствует водопровод, в 52,1% – горячее водоснабжение, в 41,1% – центральное отопление, в 35% – канализация.
Также почти в половине детских больниц проверяющие обнаружили, что нет пандусов для инвалидов, сообщает РИА "Новости".
В отчете говорится, что большинство больниц и поликлиник находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, "что приводит к естественному их разрушению".
Также проверка, проведенная Счетной палатой, показала, что ни в одном из регионов России не достигнуты все установленные критерии доступности качества медпомощи.
Комментарии
заголовок как всегда в журналистском стиле, при этом абсолютно не соответствующий по смыслу содержанию статьи
Прекрасные результаты вставания одной скрепной страны с колен, без отрыва локтей, судя по ситуации описанной счетной палатой.
Шикарный результат правления одного человека, на двадцать лет зависшего на троне и профукавшего в пользу своих корешей почти пять триллионов долларов от проданных нефти, газа и т.д.
Это из серии ...держитесь там! Хорошего вам настроения!
Зато у на есть Путин Владимир Владимирыч и Крым (наш) и большие успехи наших ВКС в Сирии, ещё есть Армата и Суперджет