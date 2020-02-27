Два года без отпуска. В районе Алтайского края хотя упразднить суд, но судья останется

Ельцовский районный суд в Алтайском крае будет упразднен и передан под юрисдикцию Целинного районного суда. Это связано с его недозагруженностью и нехваткой кадров. Вопрос рассмотрели в парламенте региона на сессии 27 февраля.

Для принятия такого решения было две причины. Во-первых, этот суд рассматривает мало дел (на фоне остальных районных судов): в 2015 году – 17 дел (при среднекраевом 43); в 2016 году – 16 дел (по краю – 42); в 2017 году – 15 дел (38 дел); в 2018 году – 24 дела (38); в 2019 году – 19 дел (37).

Во-вторых, в Ельцовском суде работает всего один федеральный судья.

"Он уже два года в отпуске не был. Мы просто не можем район оставить без судьи на 60 дней. А в случае передачи вопросов Целинному суду, судьи Целинного района смогут его замещать", – пояснил и.о. начальника управления Судебного департамента в Алтайском крае Михаил Шатилов.

Он заверил, что после такой оптимизации жители района не будут испытывать каких-либо трудностей: здание суда останется на прежнем месте, работать будут по тому же графику и те же сотрудники.

Депутаты почти единогласно (58 – за, 3 – против) проголосовали за эту оптимизацию. Теперь предложение будет направлено в Госдуму для окончательного решения.