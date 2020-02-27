Барнаульского застройщика оштрафовали за продажу квартиры иностранке

Арбитражный суд Алтайского края отклонил апелляцию ООО "СЗ ИСК "Союз", которое пыталось отменить постановление налоговой инспекции Октябрьского района Барнаула о назначении штрафа.

Ранее инспекторы провели проверку и нашли нарушения в процессе продаже квартиры гражданке Казахстана. Выяснилось, что застройщик заключил с покупательницей договор долевого участия. Сумма сделки составила почти 1,3 миллиона рублей. Большую часть женщина внесла наличными деньгами, хотя по закону надо было перечислить их на расчетный счет. Это делается для того, чтобы ввоз денег иностранцами на территорию России был легальным.

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", у застройщика была возможность осуществить безналичный расчет, однако сделано этого не было. В итоге фирме назначили штраф в размере 412 500 рублей.

В компании с таким решением не согласились и подали апелляцию, однако в арбитражном суде решение оставили без изменений.